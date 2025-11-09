Polverosi: "Inutile girarci intorno: derby moscio. Juventus, ci vuole altro per risalire"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha commentato il derby di ieri fra Juventus e Torino: "Derby moscio, inutile girarci intorno. Poco agonismo, poca velocità, poche idee, un derby che si era incamminato dalla parte della Juve (come controllo del gioco) e che si è concluso come sperava il Torino, con un punto tranquillo. Un punto che a Spalletti serve poco, sale a 19, ma con le partite di oggi può perdere un po’ di terreno nella corsa alla Champions, il vero obiettivo dei bianconeri (meglio lasciar perdere lo scudetto...).

La Juve non ha una squadra capace di dominare le partite, però le può controllare ed è quello che è successo ieri. (...). Mentre stava conducendo il gioco, col Toro tutto in difesa, la Juve non è mai riuscita ad alzare il ritmo, a creare il panico in area granata, a determinare una vera supremazia tecnica. (...).

La Juve è questa e per sollevarla davvero Spalletti deve inventarsi qualcosa di stravolgente. Può contare sulla rabbia di Vlahovic, ma se il serbo trova un marcatore vero (uno dei migliori della Serie A) come Maripan, anche lui va in difficoltà. La manovra ok, il possesso ok, ma ci vuole altro per risalire".