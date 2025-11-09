Juve-Toro finisce 0-0, La Repubblica (ed. Torino): "Nel derby vincono solo i portieri"

"Nel derby senza gol vincono solo i portieri". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica. Finisce 0-0 la stracittadina della Mole fra Juventus e Torino. All'Allianz Stadium, bianconeri e granata si sono spartiti la posta in palio proseguendo nei rispettivi momenti positivi.