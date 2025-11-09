Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italiano prova a centrare il colpo. Il Corriere di Bologna: "Assalto rossoblù alla capolista"

Italiano prova a centrare il colpo. Il Corriere di Bologna: "Assalto rossoblù alla capolista"
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:28Rassegna stampa
Niccolò Righi

Va in scena questo pomeriggio al Dall’Ara un big match dai sapori di Supercoppa Italiana tra il Bologna - detentori della Coppa Italia - ed il Napoli Campione d’Italia.

I rossoblù sono lì e vorranno provarci: al momento sono soltanto quattro i punti che li separano dai partenopei capolista del campionato, per questo motivo una vittoria potrebbe portare Italiano e i suoi a un solo punto dalla vetta prima della pausa.

Dopo le fatiche di Europa League, in cui il Bologna si è ritrovato a dover giocare per oltre 70’ in inferiorità numerica, Vincenzo Italiano si appresta a cambiare alcune pedine in vista della gara con il Napoli, dando così vita alla 66esima formazione diversa alla guida dei rossoblù in gare ufficiali. Ancora assente Ciro Immobile (a lavoro solo parzialmente con il gruppo in settimana), che rientrerà tra i convocati solamente dopo la sosta. Tra i pali ci sarà la conferma per Skorupski. In difesa spazio a Zortea, Heggem, Lucumì e Lykogiannis: il greco è favorito su Miranda avendo praticamente saltato il match con il Brann a causa dell’espulsione rimediata al 23’, mentre i due centrali saranno costretti agli straordinari giocando la terza partita in una settimana. In mediana al fianco di Pobega - che sarà chiamato a contrastare la fisicità di Anguissa e McTominay in mezzo al campo -, uno tra Ferguson e Moro, con il primo favorito. Davanti pochi dubbi: Cambiaghi a sinistra (inseguono Rowe e Dominguez), Orsolini a destra, Odgaard sulla trequarti e un riposato Dallinga terminale offensivo, con Castro pronto a subentrare.

