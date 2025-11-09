Lazio stasera in campo a San Siro, La Repubblica (ed. Roma): "Per Sarri l'incubo Inter"

La Lazio sarà ospite dell'Inter a San Siro. La squadra di Maurizio Sarri, che ieri ha pungolato la società in vista di gennaio, scenderà in campo contro i nerazzurri di Chivu per cercare lo sgambetto e trovare i tre punti. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione romana de La Repubblica: "Per Sarri l'incubo Inter".