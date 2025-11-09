Lazio stasera in campo a San Siro, La Repubblica (ed. Roma): "Per Sarri l'incubo Inter"
La Lazio sarà ospite dell'Inter a San Siro. La squadra di Maurizio Sarri, che ieri ha pungolato la società in vista di gennaio, scenderà in campo contro i nerazzurri di Chivu per cercare lo sgambetto e trovare i tre punti. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione romana de La Repubblica: "Per Sarri l'incubo Inter".
Editoriale di Luca Calamai
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
