In campo la Dea, L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Cremonese: obiettivo tre punti"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il seguente titolo presente in prima pagina e nello specifico in taglio alto: "Atalanta-Cremonese: obiettivo tre punti". Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la formazione nerazzurra è chiamata a vincere anche in campionato e ad accorciare il distacco dal Como (che invece recupererà più avanti il match contro il Milan).

Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e difesa a 3 formata Scalvini, Djimsiti e Kolasinac (causa squalifica di Ahanor). A centrocampo non ci sarà De Roon, con Pasalic come candidato principale per affiancare Ederson. Sulle fasce possibile presenza di Bellanova a destra, mentre sul fronte opposto Bernasconi sembra molto vicino alla conferma. Davanti si va verso un tridente con De Ketelaere a destra, Scamacca come riferimento centrale e a sinistra corsa a due tra Raspadori e Zalewski.