Lazio, da 2-0 a 2-2 in casa Juve. Il Messaggero titola: "Impresa sfiorata"

Sarebbero stati tre punti pesantissimi per la Lazio, perché avrebbe accorciato sull'Atalanta, all'inseguimento del Como per un posto in Europa. Invece in vantaggio di due reti griffate da Pedro e Isaksen, i biancocelesti sono stati ripresi nel recupero: finisce in parità (2-2) con la Juventus al 96' grazie allo stacco di testa vincente di Kalulu. "Impresa sfiorata", il titolo in taglio alto che campeggia in prima pagina su Il Messaggero.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così il pareggio in conferenza stampa: "Il morale della squadra l'hai visto in campo perché questa squadra lavora con difficoltà enormi ma non ha mai mollato. A noi possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere. Io non parlerei tanto dei singoli ma della prestazione tosta da squadra. Il rammarico non è per il 2-2 della Juve, perchè ci poteva stare, ma il vero rammarico è per le occasioni sbagliate nel finale. Ho visto una bella prova di tutti e un altro rammarico è stato quello di non poter alzare i centimetri nella nostra area di rigore. Io ho visto una bella partita di Nuno Tavares questo è un bel segnale".

Patric, difensore della Lazio, ha invece aggiunto: "I nuovi si sono inseriti subito? Fa parte del mercato. Ci sta vedere Maldini e Taylor giocare titolari perché devono prendere il posto di chi è andato via. Io penso che siamo sulla strada giusta".