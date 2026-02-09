L'Inter vola, Il Gazzettino in prima pagina sui nerazzurri: "Manita al Sassuolo"
Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Gazzettino propone in taglio alto un titolo a tema calcistico. Di seguito, ecco la prima parte: L'Inter vola: manita al Sassuolo". Prestazione magistrale dei nerazzurri, che battono i neroverdi per 5-0 e si portano a +8 dal Milan (che nei prossimi giorni recupererà il match contro il Como". Dimarco mattatore con i suoi assist, cinquina aperta da Bisseck e chiusa da Luis Henrique.
La seconda parte del titolo, invece, è la seguente: "La Juve rimonta due gol alla Lazio". Sotto 0-2 per via delle reti di Pedro e Isaksen, i bianconeri prima riaprono la gara con McKennie e poi al 96' pareggiano con Kalulu. Stasera la Roma, battendo il Cagliari, può agganciarli al quarto posto.
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
