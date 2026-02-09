L'Inter vola, Il Gazzettino in prima pagina sui nerazzurri: "Manita al Sassuolo"

Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Gazzettino propone in taglio alto un titolo a tema calcistico. Di seguito, ecco la prima parte: L'Inter vola: manita al Sassuolo". Prestazione magistrale dei nerazzurri, che battono i neroverdi per 5-0 e si portano a +8 dal Milan (che nei prossimi giorni recupererà il match contro il Como". Dimarco mattatore con i suoi assist, cinquina aperta da Bisseck e chiusa da Luis Henrique.

La seconda parte del titolo, invece, è la seguente: "La Juve rimonta due gol alla Lazio". Sotto 0-2 per via delle reti di Pedro e Isaksen, i bianconeri prima riaprono la gara con McKennie e poi al 96' pareggiano con Kalulu. Stasera la Roma, battendo il Cagliari, può agganciarli al quarto posto.