Juventus-Lazio 2-2, Corriere Torino titola: "Al 96' Kalulu salva i bianconeri"

Una partita piuttosto complicata da gestire per la Juventus ieri allo Stadium, visto il cinismo della Lazio che con due tiri in porta si è portata sul 2-0 al 47' (Pedro e Isaksen i goleador). Ma su due colpi di testa, uno di McKennie e l'altro di Kalulu, i padroni di casa hanno strappato il 2-2: "Al 96' Kalulu salva i bianconeri", il titolo che campeggia in taglio alto e in prima pagina su Corriere Torino.

Proprio l'autore del gol del pareggio si è presentato in conferenza stampa post-partita per presentare la sfida di vertice contro l'Inter del prossimo weekend: "Sarà una bella sfida. Adesso non sto pensando a questo e poi in settimana ci penseremo. Noi quando non vinciamo come questa sera c'è sempre amarezza perché era a portata di mano. Poi la verità è che loro hanno fatto i punti che dovevano fare. A me non cambia niente se sono meritati questi punti di distanza".

Ospite di DAZN, l'ex juventino Douglas Costa invece ha commentato: "C'era il rigore su Cabal? Penso di sì, è stato toccato in questa azione, era un rigore. Ora con il Var si può fermare, guardare, puoi essere più preciso. Adesso è più facile di quando giocavo io: prima si poteva anche sbagliare nel prendere una decisione, ma ora si può tornare indietro e guardare se era rigore o no".