Napoli, missione Coppa Italia. Così Il Mattino: "Conte pensa alla mini-rotazione"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino in taglio alto dedica il consueto spazio alle formazione partenopea e lo fa con questo titolo: "Napoli, missione Coppa Italia: Conte pensa alla mini-rotazione". Domani i quarti contro il Como, azzurri senza McTominay. Chi vince andrà ad affrontare l'Inter, che a sua volta ha battuto il Torino.

Dopo il match contro il Genoa, Conte sperava ancora nel recupero dello scozzese ex United: "McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione".