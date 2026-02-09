La Lazio sfiora l'impresa, Il Tempo: "Avanti di due gol, viene ripresa nel recupero"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con un titolo dedicato a ciascuna delle due formazioni romane. Per quanto riguarda la sponda biancoceleste, eccolo riportato di seguito: "La Lazio sfiora l'impresa: avanti di due gol, viene ripresa nel recupero". A Torino contro la Juventus termina con uno scoppiettante 2-2.
Si parla anche dei rivali romanisti, con un titolo presente in taglio alto come il precedente: "Occasione per la Roma: giallorossi col Cagliari per tronare al quarto posto". La squadra di Gasperini, impegnata stasera all'Olimpico, può sfruttare il regalo proprio dei cugini laziali e agganciare la Juve.
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
