Il tecnico ad interim va di moda. Per Galloppa due precedenti recenti e beneauguranti

Daniele Galloppa sarà l'allenatore che guiderà la Fiorentina per la sfida di giovedì contro il Mainz. In Conference League ci sarà l'attuale tecnico della Primavera gigliata in panchina in attesa di capire chi verrà scelto per la successione di Stefano Pioli. Al momento il nome in pole è quello di Roberto D'Aversa, ma non sono esclusi colpi di scena. Anche perché la piazza, dinanzi a questa prospettiva, ha già espresso il suo dissenso.

Ma chi è Galloppa? Nato a Roma il 15 maggio 1985, ha iniziato ad allenare pochi mesi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. La carriera da tecnico è iniziata al Santarcangelo, a marzo 2018, come vice allenatore. Nella stagione successiva viene promosso primo allenatore per guidare la squadra in Serie D: conclude la stagione al terz'ultimo posto e poi arriva la retrocessione, dopo il play-out perso contro l'Avezzano.

Dopo l'avventura al Santarcangelo Galloppa inizia l'avventura da tecnico del settore giovanile. Inizialmente nell'Under 17 della Vis Pesaro, poi in quella Fiorentina dove milita attualmente. Anche qui parte dall'Under 17 per poi essere promosso alla guida della Primavera dopo l'addio di Alberto Aquilani. E da calciatore? Mezzala dotata di buona tecnica, Galloppa è cresciuto nella Roma e dopo un paio d'anni alla Triestina ha iniziato la sua avventura in Serie A: Ascoli, Siena e poi sei stagioni al Parma. Nel mezzo, anche due presenze in Nazionale. Conclude la carriera da giocatore alla Carrarese dopo una stagione in Serie B, al Modena.

Galloppa è il terzo 'tecnico ad interim' del campionato. I due precedenti sono recentissimi e decisamente beneauguranti: ieri sera la coppia Murgita-Criscito ha condotto il Genoa al primo successo in questo Serie A, a un 2-1 sul campo del Sassuolo. La Juventus dopo l'esonero di Tudor e in attesa di perfezione l'accordo con Luciano Spalletti ha invece affidato la panchina al tecnico della Next Gen Massimo Brambilla che nell'ultimo turno infrasettimanale ha riportato i bianconeri al successo grazie al 3-1 contro l'Udinese. A Galloppa toccherà invece una gara europea: tra due giorni la viola giocherà in Germania contro il Mainz con l'obiettivo di dar seguito ai primi due successi conquistati nel girone di Conference League. Non sarà facile vista la forza dell'avversario e tutto il caos che ruota attorno al mondo viola in queste ore, ma i precedenti sono quelli giusti.