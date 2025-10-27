Zazzaroni: "Ci siamo persi la Juve. Mercato raccolta frettolosa con poche idee"

“Ci siamo persi la Juve”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza così l’ultimo turno di campionato, che ha raccontato la sconfitta dei bianconeri per mano della Lazio dell’ex fuori lista Toma Basic: “Una prova capolavoro, quella di Sarri - si legge sulle pagine del quotidiano romano -, della Lazio Maurizio ha estratto l’anima e tutta intera. Della Juve, invece, s’è notato esclusivamente il volto, teso e confuso”.

Zazzaroni prosegue così il suo editoriale, che ovviamente trovate in versione integrale nel quotidiano in edicola oggi: “Dopo tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte non sappiamo ancora cosa sia la Juve, ce la siamo persa. Il mercato è stata una raccolta frettolosa, ancorché condizionata dalle scarse risorse a disposizione. Ma anche le idee e le soluzioni non sono state brillantissime”.

Alla base, anche la conferma di Igor Tudor: “Se la meritò sul campo dopo che a Torino avevano capito che il ritorno di Conte era una favola figlia di uno stupido passaparola. La combinazione di questi elementi può avere prodotto le difficoltà di un gruppo che non ha ancora un’identità tecnica”.