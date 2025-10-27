Napoli in ansia per De Bruyne. In settimana torna (in città) Lukaku

Il Napoli aspetta e spera, ma con pochi buoni auspici. L’infortunio di Kevin De Bruyne è di quelli che fanno pensare a un lungo stop: nelle prossime ore arriverà il responso, ma le prime sensazioni fanno ipotizzare una lesione d’alto grado e un periodo non proprio indifferente lontano dai campi da gioco.

Per il belga ex Manchester City non è del resto la prima volta. Nel 2023 fu fermato da un infortunio nella stessa zona, che lo costrinse a circa quattro mesi di stop. Il timore che si possa riproporre un calendario analogo è abbastanza alto: una vera tegola per Antonio Conte, che battendo l’Inter ha rimesso il treno azzurro sui giusti binari e ora prepara la prossima delicata trasferta di Lecce. Sarà la sua 250esima panchina in Serie A.

Mentre KdB si ferma, un altro belga è pronto a tornare. Non sui campi: in questa settimana, dopo un lungo periodo di riabilitazione in patria, Romelu Lukaku farà infatti rientro a Napoli, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Come detto, non è uno sviluppo che riavvicini particolarmente Big Rom al campo: l’ex Inter e Roma ne avrà ancora per un po’. E a Conte resta il compito di ridisegnare il Napoli senza il suo connazionale.