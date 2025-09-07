Juventus, attacco in forma. Tuttosport titola: "Vlahovic & David: gol anti-Inter"
In occasione della prima pagina di oggi, uno dei titolo più importanti tra quello proposti da Tuttosport è il seguente: "Vlahovic & David: gol anti-Inter". Dusan a segno con la Serbia e Jonathan, che venerdì ha trascinato il Canada, lo chiama: "In coppia? Si può".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo: "Cairo, regalaci un trofeo!". A parlare è Lorenzo Sonego, grande tifoso granata che sogna finalmente di rivedere la sua squadra del cuore vincere qualcosa.
Editoriale di Enzo Bucchioni Nazionale di Tafazzi: basta farci del male da soli. Anche senza grandi campioni i giocatori buoni ci sono. Serve energia positiva, Gattuso lo dimostra
L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
