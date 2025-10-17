"La mia favola rossoblu". L'Unione Sarda apre con le parole d'amore del giovane Idrissi
Spazio alle parole di Riyad Idrissi nella prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il giornale isolano decide di aprire con la recente intervista rilasciata ai microfoni di Radiolina e Videolina dal classe 2005 in forza al Cagliari dopo l'annata in prestito al Modena: "La mia favola rossoblu", recita il titolo. "Il mio sogno? Poter dire un giorno ai miei genitori che non dovranno più fare sacrifici", aggiunge il giovane calciatore italiano.
"Su Radiolina e Videolina Idrissi, ventenne difensore del Cagliari, racconta la sua favola rossoblu e guarda al futuro" prosegue L'Unione Sarda, che ricorda poi la prossima sfida di campionato che attende la squadra di Pisacane: "Domenica Cagliari-Bologna".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
