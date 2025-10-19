Oggi alle 15 arrivano i rossoblù di Italiano, L'Unione Sarda: "Cagliari, c'è il Bologna"
TUTTO mercato WEB
"Cagliari, c'è il Bologna". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Una sfida insidiosa attende gli uomini di Pisacane che però vogliono continuare a conquistare punti per mettere fieno in cascina in vista dell'obiettivo finale. Alla Unipol Domus infatti arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano per un match delicatissimo.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile