Lecce, poche emozioni al Via del Mare. Il Corriere del Mezzogiorno: "Pari senza gol col Sassuolo"
Poche emozioni al Via del Mare nell’anticipo del sabato della settima giornata di serie A tra Lecce e Sassuolo. Le squadre non sono riuscite a sbloccare il match grazie al bel lavoro delle rispettive difese.
Se nella ripresa l’unica vera occasione è del giallorosso Stulic, che sfiora il palo con una bella conclusione, nella ripresa si alza leggermente il ritmo, con diverse occasioni mal sfruttate soprattutto dagli emiliani, molto imprecisi in fase di conclusione.
Terzo pareggio per la squadra di Di Francesco, che ha collezionato una sola vittoria in questo avvio di stagione e sei punti in 7 gare. Quattro in più per quella di Fabio Grosso, che in classifica aggancia momentaneamente Bologna e Atalanta.
