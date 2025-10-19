Atalanta, alle 18 gara con la Lazio. Il Corriere di Bergamo: "Juric ricetta anti infortuni"
L’Atalanta riparte dalla sfida casalinga contro la Lazio, in programma alle 18. "Adesso dobbiamo decidere dove vogliamo andare - le parole di mister Ivan Juric nella conferenza stampa di vigilia -. Non firmo per il pareggio, anche se la Lazio ha tanta qualità tecnica, è cresciuta molto in velocità e, al momento, ha ancora meno infortunati di noi".
Proprio su questo punto, il tecnico, insieme al suo staff, si sta concentrando sullo stato dei singoli giocatori: "In queste sette partite che restano dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro nel modo giusto, senza forzare troppo ma nemmeno rallentare".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
