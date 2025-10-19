Vieira cerca la prima vittoria, La Repubblica (ed. Genova): "Genoa, assalto al Parma"
Questo pomeriggio il Genoa tornerà in campo al "Ferraris". La squadra di Patrick Vieira sarà impegnata alle 15 contro il Parma di Cuesta per cercare il primo successo in campionato della stagione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, assalto al Parma. Vieira cerca la prima gioia".
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
