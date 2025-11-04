Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 4 novembre
Il ritorno della Champions League è uno degli argomenti principali sulle prima pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 4 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce.
La Juventus si prepara a sfidare lo Sporting, match che segnerà il debutto di Luciano Spalletti in Europa sulla panchina in Europa e la prima gara all'Allianz Stadium per il nuovo tecnico. Il Napoli invece scenderà in campo al Maradona alle 18.45 per affrontare i tedeschi dell'Eintracht. In primo piano le parole di Conte: "Diamo fastidio".
Spazio poi alla Serie A con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Cagliari e alla prima vittoria stagionale del Genoa contro il Sassuolo per 2-1 a Reggio Emilia. Cambi in panchina in arrivo: De Rossi verso il Genoa, D'Aversa verso la Fiorentina.
