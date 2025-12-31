Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 31 dicembre

Il mercato inverale è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 31 dicembre. In primo piano Inter e Juventus: i nerazzurri potrebbero riabbracciare Cancelo (in rotta con Inzaghi e pronto a lasciare l'Arabia), mentre i bianconero potrebbero accogliere proprio da Milano Frattesi e pensano a Mandas della Lazio come obiettivo per la porta.

Spazio anche al mercato delle altre big. Il Napoli, per bocca del suo ds Manna, cerca una punta dovendo ancora fare a meno di Lukaku (fuori per altre tre settimane). Un ex azzurro potrebbe invece tornare in Italia e cioè Raspadori, corteggiato con forza dalla Roma.