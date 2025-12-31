Caos arbitri, Rocchi minaccia le dimissioni. La Repubblica titola: "Fiducia o me ne vado"

Nella prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica trova spazio anche l'ultimo sfogo di Gianluca Rocchi. Il designatore degli arbitri ha replicato con forza alle ultime accuse arrivate dalla Lazio, minacciando le dimissioni: "Rocchi e gli arbitri: 'Fiducia o me ne vado'", recita il titolo presente nel taglio alto del quotidiano generalista. La società biancoceleste aveva inviato una lettera alla Lega di A dopo la partita con l'Udinese, lamentandosi di essere stata penalizzata dalla decisione arbitrale sul gol del definitivo pareggio friulano di Davis.

Lo sfogo dell'ex fischietto è arrivato nelle ultime ore durante la puntata di 'Open Var' in onda su DAZN: "L'ho sempre detto a tutti, senza problemi, e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure - le parole di Rocchi -. Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo. Se foste con me qualche weekend, vedreste quanto mi inc...o. Chi era con me a Pisa, ti può dire come sono stato dopo la partita".