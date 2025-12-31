Napoli, 2025 con scudetto e Supercoppa. Il Mattino titola: "Un anno da leoni"

"Un anno da leoni": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi de Il Mattino. Nel consueto spazio dedicato al Napoli, viene tracciato un bilancio relativo al 2025. Per la formazione di Antonio Conte, l'anno che sta per terminare è stato ricco di soddisfazioni.

Nella scorsa stagione, i partenopei hanno duellato per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata e alla fine hanno conquistato il quarto tricolore della loro storia. In quella attualmente in corso, secondo titolo dell'anno: trionfo in Supercoppa, battendo Milan in semifinale e Bologna in finale.