Roma tra entrate e uscite, Il Messaggero: "Ultimo sforzo per Raspadori, due club su Baldanzi"

Nella prima pagina sportiva della sua edizione odierna, Il Messaggero si concentra sulla Roma tra campo e mercato. "Il mese che verrà" è il titolo scelto dal quotidiano per inquadrare gli impegni dei giallorossi nel mese di gennaio che vedrà in agenda tante partite. A partire dai match contro Atalanta, Lecce, Sassuolo, la doppia sfida contro Torino (tra campionato e Coppa Italia), Stoccarda, Milan, Panathinaikos e Udinese: "La Roma è attesa da 30 giorni decisivi per la sua stagione: scatta il mercato, poi tra campionato, Coppa Italia ed Europa League nove gare per capire dove può arrivare".

E proprio sul mercato il nome caldo in entrata resta quello di Giacomo Raspadori, mentre su Tommaso Baldanzi è da registrare il forte interesse di due club di bassa classifica: "Raspadori, Gasp chiede l'ultimo sforzo. Baldanzi in uscita: ci sono Verona e Pisa", scrive il quotidiano generalista romano.