Dal derby vinto al match contro il Genoa, Il Romanista stamani: "Roma regina"
"Roma regina": quello appena citato è il titolo scelto da Il Romanista come il principale della prima pagina odierna. Dal derby vinto a gennaio al successo sul Genoa, dalla ricorsa targata Ranieri all'inizio sprint con Gasperini: si è chiuso il 2025 dei giallorossi. Un anno in cui la Roma ha fatto 82 punti, più di ogni altra squadra in Italia.
Si parla anche di mercato, dato che a gennaio il club certamente interverrà per migliorare la rosa a disposizione del mister. Il titolo in questione recita: "Jack, ora o mai più". Massara vuole Raspadori entro questa settimana.
A Tutta C
