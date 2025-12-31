Modric si racconta al Corsera: "Da bambino giocavo con la maglia del Milan"

Al centro della prima pagina lanciata oggi in edicola dal Corriere della Sera spicca un'anticipazione dell'intervista che vede protagonista Luka Modric, stella del calcio mondiale ora al Milan che si racconta ai microfoni del quotidiano generalista: "Luka Modric; 'Da bambino giocavo con la maglia del Milan. Mio nonno ucciso in guerra, vorrei comprare la sua casa'", si legge.

"Da piccolo ero milanista? È vero - racconta il croato -. Ero milanista per via dell'eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l'impresa al Mondiale di Francia del 1998. La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece... Questo però l'ho sempre pensato: se avessi mai avuto un'altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere. Lo scudetto è possibile? Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Già quest'anno? È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi".