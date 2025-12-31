C'è Atalanta-Roma, L'Eco di Bergamo: "E' anche la sfida dei destini incrociati"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con un titolo in taglio basso che perla della formazione cittadina. Eccolo riportato di seguito: "Atalanta-Roma è anche la sfida dei destini incrociati". La prima partita del 2026 è molto importante per la Dea, che ha l'obiettivo di risalire la classifica.
Sfida suggestiva quella contro i giallorossi, allenati da Gasperini ovvero colui che tra il 2016 e il 2025 ha fatto diventare l'Atalanta una realtà importante in ambito europeo. In nerazzurro, invece, figura un attaccante cresciuto anche nella Roma - ma realizzatosi altrove - come Scamacca.
