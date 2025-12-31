La prima pagina di QS: "Milan e Inter blindano Pulisic e Calhanoglu". Si studiano i rinnovi

L'Inter e il Milan pensano ai rinnovi di due top player, ovvero Hakan Calhanoglu e Christian Pulisic. Trascinatori delle due squadre con gol, assist e grandi prestazioni da leader, il turco e l'americano potrebbero prolungare i loro contratti nei prossimi mesi, con i discorsi che possono entrare nel vivo con l'inizio del nuovo anno. Entrambi sono in scadenza nel 2027 e l'obiettivo dei due club milanesi è cancellare il pericolo di un addio a zero da svincolati: "Milan e Inter blindano Pulisic e Calhanoglu - titola oggi QS in prima pagina -. I due giocatori sono in scadenza nel 2027. A gennaio può arrivare la doppia accelerata".

Di spalla trova invece spazio l'ultimo sfogo del designatore arbitrale Gianluca Rocchi: "Rocchi duro: 'Se si discute la buona fede me ne vado'". Queste le sue parole durante la puntata di 'Open Var' in onda su DAZN: "L'ho sempre detto a tutti, senza problemi, e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure. Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo. Se foste con me qualche weekend, vedreste quanto mi inc...o. Chi era con me a Pisa, ti può dire come sono stato dopo la partita".