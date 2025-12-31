Il Napoli si gioca tutto, Cronache di Napoli in prima pagina: "8 gare in 24 giorni"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con il titolo riportato di seguito: "Scudetto e Champions, il Napoli si gioca tutto: 8 gare in 24 giorni, si inizia con la Lazio". Si chiude un annata indimenticabile per i partenopei, con lo scudetto e la Supercoppa.
Non c'è tempo però per cullarsi sugli allori, visto che il 2026 riserva subito partite importanti. Domenica 4 arriva la Lazio dell'ex Sarri, poi nell'ordine Verona, Inter, Parma, Sassuolo, Copenhagen in Champions League, Juventus e Chelsea (ancora nella massima competizione europea).
