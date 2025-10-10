Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 10 ottobre
La Nazionale che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 10 ottobre. Vigilia importante per gli azzurri, attesi domani dalla prima delle due sfide di questi giorni valide per i le qualificazioni ai Mondiali del 2026 ovvero quella contro l'Estonia. Obbligatori i tre punti, sperando che la Norvegia faccia un passo falso.
Hanno perlato in tanti in questi giorni. Ibrahimovic, mai banale, ha dichiarato: "Leao è magia, vince da solo. Rabiot poteva venire un anno fa". Interessanti anche le parole di Gasperini: "In Europa ho capito di aver fatto scuola. Bisogna tornare a curare la tecnica". Infine, ecco Pasqualin sulla questione Juve-Yildiz: "Consiglio ai bianconeri di sbrigarsi per il rinnovo, altrimenti i club di Premier...".
