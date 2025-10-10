Italia U20 eliminata dagli USA al Mondiale, Nunziata: "Risultato bugiardo, complimenti ai ragazzi"

“I ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Il risultato è sicuramente bugiardo: potevamo fare qualcosina in più negli ultimi metri". Si è interrotto agli ottavi di finale il percorso dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria. E ai microfoni della Federazione il ct Carmine Nunziata commenta così il netto ko per 3-0 contro gli Stati Uniti che ha estromesso gli Azzurrini dalla competizione.

"Dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo torneo - ha continuato Nunziata, ct vicecampione del mondo -. La nostra è una delle squadre più giovani del torneo, che oggi ha affrontato una delle più esperte. Il percorso di tantissimi dei nostri ragazzi ripartirà dall’Under 19, dopo questa grande esperienza al Mondiale”.

Allo stadio 'El Teniente' di Rancagua, in Cile, fatale è stato il netto 3-0 con cui gli Stati Uniti si sono imposti sugli azzurrini. Una vera e propria delusione, trattandosi della prima volta nella storia in cui l'Italia viene eliminata a questo turno della competizione, dopo sei precedenti favorevoli (1987, 2005, 2009, 2017, 2019 e 2023).