Friedkin, il punto sul futuro con dirigenza e Gasp. Il Romanista: "Dammi tre punte"

"Dammi tre punte". Con questa apertura odierna Il Romanista si sofferma sui progetti presenti e futuri di Dan Friedkin, presidente del club giallorosso, tra lo stadio a Pietralata e gli incontri con il sindaco Gualtieri per trovare un punto d'incontro. Ma il numero uno della società capitolina negli ultimi due giorni ha fatto una full immersion a Trigoria in compagnia di Gian Piero Gasperini, Ranieri e Massara per il calciomercato che verrà. E la volontà è quella di seguire e accontentare le richieste del tecnico di Grugliasco. Già nella finestra invernale.

In occasione dell'Assemblea Generale dell'ECA, il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi che ci ha tenuto a ringraziare il lavoro fatto da Dan Friedkin, presidente della Roma: "Noi siamo qui per il bene del calcio, pensiamo a come sviluppare ulteriormente il nostro sport, far crescere i settori giovanili insieme all’UEFA e la FIFA, senza avere paura del cambiamento. Voglio ringraziare il presidente dell’UEFA per esser stato qui e per aver tutelato gli interessi dei club europei, così come il presidente della FIFA. Siamo i club europei, ma abbiamo tifosi in tutto il mondo e dobbiamo pensare ai nostri tifosi a livello mondiale. Per questo abbiamo cambiato gli orari della Champions League, rivolgendoci anche al mercato asiatico. Dobbiamo pensare a livello globale, anche a livello di marketing e di ricerca dei calciatori. La FIFA ha integrato la telecamera per gli arbitri nella Coppa del mondo, l’uso della tecnologia è fondamentale anche per la tutela della salute dei calciatori e per la ricerca dei talenti. Dobbiamo spingerci a fare di più e lo faremo. Voglio ringraziare specialmente Dan Friedkin, con il suo team ha fatto un lavoro straordinario. Con orgoglio posso dire che questa è la migliore Assemblea Generale della nostra storia, senza il loro lavoro non sarebbe stata così. Ho incontrato tante persone nel calcio, ma Dan è una delle persone più eleganti che abbia mai incontrato".