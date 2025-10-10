Cristante e Spinazzola dentro, Il Messaggero: "Da Gattuso c'è la vecchia Italia"

Politano ha alzato bandiera bianca per infortunio, restando a Napoli, ma l'Italia ha guadagnato un Leonardo Spinazzola in più. Inoltre il CT Rino Gattuso può contare anche su Bryan Cristante per gli impegni della Nazionale con Estonia e Israele, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. "È la vecchia Italia", riassume Il Messaggero nella sezione interna dell'edizione odierna.

Non tanto con accezione "negativa" e riferita all'età dei giocatori (Spinazzola 32 anni, Cristante 30), ma perché entrambi erano stati fedelissimi di Mancini all'ultimo Europeo vinto. In realtà ora nella rosa voluta da Gattuso sono 9 i reduci dall'uscita trionfale di Wembley, compreso ovviamente il capitano Donnarumma. E il centrocampista della Roma ha ammesso: "Con Spalletti era finita male, ma sono pronto a riscrivere una storia più bella", il rilancio di Bryan.