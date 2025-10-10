Stipendi Inter, la squadra più costosa d'Italia. E capitan Lautaro stacca tutti gli altri
Nessuno come l'Inter: sono i nerazzurri la squadra della Serie A 2025/2026 che spende di più per il monte stipendi dei calciatori tesserati per la loro prima squadra. Il sorpasso dello scorso anno sulla Juventus è confermato.
Il 'paperone' nerazzurro non può che essere il capitano, leader dell'attacco e simbolo dello spogliatoio negli ultimi anni: Lautaro Martinez con i suoi 9 milioni di euro netti a stagione è il secondo calciatore più pagato della Serie A, alle spalle del solo Vlahovic. Dietro al capitano, il vice e anch'esso centro di gravità permanente del mondo nerazzurro, Barella. Quindi altri protagonisti come Bastoni e Calhanoglu. Curiosità: nonostante stazioni in basso per stipendio lordo, Thuram grazie al Decreto Crescita percepisce la stessa cifra di Calhanoglu. Dei nuovi acquisti chi vanta lo stipendio maggiore è Akanji, comunque solo 9°.
MONTE INGAGGI INTER 2025/26 (136,2 milioni di euro lordi, 80,5 netti)
Lautaro Martinez - 16,7 milioni di euro lordi l'anno (9 netti)
Nicolò Barella - 12 lordi (6,5 netti)
Hakan Calhanoglu - 11,1 lordi (6 netti)
Alessandro Bastoni - 10,2 lordi (5,5 netti)
Piotr Zielinski - 8,3 lordi (4,5 netti)
Marcus Thuram - 7,7 lordi (6 netti)
Federico Dimarco - 7,4 lordi (4 netti)
Stefan de Vrij - 7 lordi (3,8 netti)
Manuel Akanji - 6,5 lordi (3,5 netti)
Davide Frattesi - 5,2 lordi (2,8 netti)
Denzel Dumfries - 5,1 lordi (4 netti)
Henrikh Mkhitaryan - 4,9 lordi (3,8 netti)
Luis Henrique - 3,9 lordi (2,1 netti)
Ange-Yoan Bonny - 3,7 lordi (2 netti)
Andy Diouf - 3,7 lordi (2 netti)
Yann Sommer - 3,2 lordi (2,5 netti)
Matteo Darmian - 3,2 lordi (2,5 netti)
Carlos Augusto - 2,8 lordi (2,2 netti)
Francesco Acerbi - 2,8 lordi (1,5 netti)
Josep Martinez - 2,8 lordi (1,5 netti)
Petar Sucic - 2,8 lordi (1,5 netti)
Yann Aurel Bisseck - 2 lordi (1,5 netti)
Francesco Pio Esposito - 1,9 lordi (1 netto)
Tomas Palacios - 1,1 lordi (0,6 netti)
Raffaele Di Gennaro - 0,3 lordi (0,2 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
