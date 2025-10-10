Genoa, Ekuban: "Con le prestazioni possiamo salvarci. Futuro? Do il massimo adesso"

Ripartire dall'atteggiamento. E' l'obiettivo del Genoa, reduce da una prestazione positiva a Napoli senza però raccogliere punti. Intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, l'attaccante rossoblù Caleb Ekuban ha dichiarato: "Parlando dei risultati purtroppo abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che abbiamo seminato guardando le partite. Contro il Napoli siamo arrivati al punto nella gara dove volevamo essere e poi un po’ per qualità loro, un po’ per disattenzioni nostre, sono riusciti a rimontarci e purtroppo non siamo riusciti a tornare a casa con un punto. Comunque resta l’atteggiamento, la voglia di fare, la prestazione anche, perché penso che abbiamo dimostrato di poterci stare benissimo e ora dobbiamo ripartire da lì".

E sulla classifica, la punta commenta: "Guardando la squadra secondo me il tasso tecnico rispetto all’anno scorso, se non è migliorato, è più o meno lo stesso. L’anno scorso siamo riusciti ad arrivare a un certo punto del campionato dove eravamo salvi e ripetere quest’anno?".

Soffermandosi sul futuro analizza: "Sono arrivati due figli e quando pensi all’estero vuol dire l’ultimo salto. Sinceramente non mi concentro sul futuro lontano. Cerco di vivere stagione per stagione: ho ancora un anno di contratto con opzione per il successivo, cerco di dare il massimo nel presente. Al dopo ci penseremo".