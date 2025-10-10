Stipendi Juventus, quanto pesa Vlahovic. La stellina Yildiz aspetta l'aumento
Dopo anni in cui è stata la squadra con il monte ingaggi più elevato dell'intera Serie A, è ora da un paio di stagioni invece che la Juventus ha ceduto lo scettro della squadra più spendacciona all'Inter. Ma rimane comunque seconda.
In ogni caso la Juventus può comunque 'vantare' un primato, quello di avere tra le proprie fila il calciatore più pagato dell'intero campionato italiano. Nessuno guadagna tanto quanto Dusan Vlahovic, arrivato a 22 milioni di euro lordi (dei quali 12 gli rimangono in tasca) per l'ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Si capisce anche come mai da ormai oltre un anno, sia un tema prioritario per la realtà bianconera. Si ferma alla metà esatta colui che in teoria è stato preso per rubargli il posto, il canadese David. Chiude il podio Bremer, davanti all'altro rinforzo per l'attacco Openda. Staziona in basso la stellina Yildiz, in attesa del rinnovo.
MONTE INGAGGI JUVENTUS 2025/26 (126,2 milioni di euro lordi, 72,3 netti)
Dusan Vlahovic - 22,2 milioni di euro lordi l'anno (12 netti)
Jonathan David - 11,1 lordi (6 netti)
Bremer - 9,3 lordi (5 netti)
Lois Openda - 7,4 lordi (4 netti)
Francisco Conceicao - 7 lordi (3,8 netti)
Manuel Locatelli - 6,1 lordi (3,3 netti)
Teun Koopmeiners - 5,8 lordi (4,5 netti)
Federico Gatti - 5,7 lordi (3,1 netti)
Edon Zhegrova - 4,6 lordi (2,5 netti)
Andrea Cambiaso - 4,4 lordi (2,4 netti)
Lloyd Kelly - 4,4 lordi (2,4 netti)
Khephren Thuram - 3,7 lordi (2 netti)
Daniele Rugani - 3,7 lordi (2 netti)
Michele Di Gregorio - 3,7 lordi (2 netti)
Joao Mario - 3,7 lordi (2 netti)
Weston McKennie - 3,2 lordi (2,5 netti)
Filip Kostic - 3,2 lordi (2,5 netti)
Pierre Kalulu - 3,1 lordi (2,4 netti)
Kenan Yildiz - 3 lordi (1,6 netti)
Mattia Perin - 2,8 lordi (1,5 netti)
Arkadiusz Milik - 2,2 lordi (1,8 netti)
Juan Cabal - 2,2 lordi (1,2 netti)
Fabio Miretti - 1,9 lordi (1 netto)
Vasilije Adzic - 0,7 lordi (0,4 netti)
Carlo Pinsoglio - 0,6 lordi (0,3 netti)
Jonas Rouhi - 0,4 lordi (0,2 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
