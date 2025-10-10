Italia, Kean rinato e Retegui scalpita. Il Messaggero: "La coppia del gol non si separa"

L'Estonia dista ormai un solo giorno e l'Italia sta ultimando i preparativi. Il CT Gennaro Gattuso è alle prese con gli ultimi ritocchi di formazione per la prima sfida cruciale in ottica qualificazione Mondiali 2026, prima che gli Azzurri sfidino Israele nel Gruppo I dove la Norvegia invece è capolista incontrastata con 15 punti. Ma su una cosa il tecnico è sicuro: "La coppia gol non si separa", il messaggio lanciato da Il Messaggero nella sezione interna e dedicata allo sport.

Questo perché Moise Kean, centravanti della Fiorentina, ha ritrovato se stesso dopo un avvio di stagione complicato in maglia viola: è bastato un super gol contro la Roma e un palo sbeccato nella sconfitta per 2-1 al Franchi per togliere il blocco mentale nel suo club. Quanto a Mateo Retegui invece, in seguito all'addio dall'Atalanta e al suo primo anno di adattamento in Arabia e nel campionato saudita con l'Al-Qadsiah ha trovato 3 gol in 5 partite ed è uno dei titolari fissi della squadra.

Come già tentato da Gattuso nella scorsa finestra di impegni di settembre, dunque, il tandem offensivo non verrà separato. E l'italo-argentino è andato a segno due volte nelle ultime due gare con 4 assist. Intanto Sandro Tonali, ex Milan e centrocampista del Newcastle, è colpito da Gattuso: "Ci ha ridato voglia e intensità".