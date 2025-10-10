L'ex mister di Bernasconi a L'Eco di Bergamo: "Dalla Pro Lurano alla Champions"
Nella prima pagina de L'Eco di Bergamo, come ogni giorno, viene dedicato uno spazio alle vicende dell'Atalanta. Questa volta è il turno di un giovane talento nerazzurro, arrivato in prima squadra quest'anno raccontato da un suo vecchio maestro come si evince dal titolo: "Il mio Bernasconi: dalla Pro Lurano alla Champions".
L’ex allenatore del giovane esterno bergamasco - che fin qui in stagione ha collezionato 4 presenze tra campionato e Champions League - racconta con orgoglio il percorso del ragazzo, oggi protagonista nelle file della Dea dopo esserci cresciuto a livello giovanile. Dalla provincia alla ribalta internazionale, un’altra storia di talento e dedizione che conferma la tradizione calcistica bergamasca.
