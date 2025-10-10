Subito in evidenza l'ex Man City, Cronache di Napoli: "Nel segno di De Bruyne"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi di Cronache di Napoli, viene dato ampio spazio come di consueto alle vicende della formazione partenopea. Per quanto riguarda l'edizione odierna, focus sul principale colpo estivo degli azzurri come si evince dal titolo: "Nel segno di De Bruyne". Il Napoli gira intorno al belga, che in 8 partite tra Serie A e Champions League, ha infatti già collezionato 3 gol e 2 assist.
Presente nel quotidiano anche un'intervista a Edi Reja, che compie 80 anni: "Una vita in panchina". Parla un allenatore fondamentale per il Napoli di De Laurentiis, visto che ha guidato il club dalla Serie C1 alla Serie A. Capitolo infortuni: in difesa pesa l'assenza di Rrahmani.
Articoli correlati
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Serie A
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Serie B
Serie C
Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Calcio femminile