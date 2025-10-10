Storico agente di Del Piero: "Barça e United lo volevano. Poi i catalani ripiegarono su Rivaldo"

Claudio Pasqualin, storico agente dell'ex capitano bianconero, ha parlato a Tuttosport del rinnovo ottenuto da Del Piero in una intervista concessa al quotidiano torinese:" Il dottor Umberto Agnelli, infatti, ogni volta che lo incontravamo ci diceva che Alex aveva preso troppi soldi (ride, ndr). In realtà, a livello di ingaggio fummo anche in parte agevolati dal fatto che fossimo arrivati vicini alla scadenza e mezza Europa volesse Del Piero, al di là del valore straordinario del campione".

Quali club furono più insistenti nel corteggiare Alex?

"C’era un interesse del Barcellona, che poi ripiegò su Rivaldo. Pure il Manchester United lo voleva: Sir Alex Ferguson ammirava molto Del Piero, ma per amor di verità va detto che Alex non ha mai avuto dubbi: nella sua testa c’era solo la Juve e voleva restare a tutti i costi in bianconero. Pertanto il nostro lavoro è sempre stato finalizzato al raggiungimento di un accordo per prolungare il contratto e così i dialoghi con gli altri top club non entrarono mai davvero nel vivo".

Venendo al paragone con Yildiz, l'ex agente ha spiegato che in questo caso Yildiz ha ancora tre anni e mezzo di contratto e, di conseguenza, la Juventus può ragionare con meno assilli e giocare d’anticipo per blindare il ragazzo. Ha sottolineato che bisognerebbe evitare di tirare troppo per le lunghe la questione, visto che si sentono di tanti interessamenti da parte dei top club stranieri, e ha consigliato al club di risolvere in fretta la vicenda.