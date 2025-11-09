"Pari tra Juve e Toro. Il Milan si fa rimontare dal Parma" scrive in apertura il Corriere della Sera
Il Milan non vanno oltre un altro pareggio, questa volta al Tardini contro il Parma, nell’anticipo serale dell’11ª giornata di Serie A. L’avvio sembrava promettente: nel giro di 25 minuti la squadra di Allegri si porta sul 2-0 grazie ai gol di Saelemaekers e Leao. Ma il Parma reagisce, accorcia con Bernabè poco prima dell’intervallo e nella ripresa trova il 2-2 con Delprato, completando la rimonta.
Niente di fatto anche nel derby della Mole, dove Juventus e Torino si dividono la posta con uno 0-0. Mattatori della serata i portieri: Di Gregorio e Paleari, autori di diverse parate decisive.
Risultati che aprono la porta a Napoli, Inter e Roma, pronte a sfruttare i passi falsi delle rivali. I partenopei saranno di scena a Bologna, la Roma ospiterà l’Udinese all’Olimpico, mentre l’Inter chiuderà la giornata in casa, a San Siro, contro la Lazio.
