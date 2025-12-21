Spalletti batte Gasp e va a -1 dalla Champions. La Gazzetta dello Sport: "Arriva la Juve"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con le gare di Serie A che si sono disputate ieri. In particolare la rosea riserva la propria prima pagina alla vittoria della Juventus sulla Roma nel posticipo del sabato sera per 2-1.

A decidere il match le reti di Conceicao e Openda, che permettono a Spalletti di mettere a segno la terza vittoria consecutiva e di portarsi ad un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dalla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, alla terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato.

Nella giornata di ieri si è giocata anche la sfida tra Lazio e Cremonese, terminata 0-0 dopo pochissime occasioni da entrambi i lati. Oggi in campo Cagliari e Pisa nel lunch match, alle 15:00 si prosegue con Sassuolo-Torino. Alle 18:00 delicatissima sfida salvezza per la Fiorentina, che al Franchi ospita l’Udinese. Chiude la sesta giornata, in attesa dei recuperi, Genoa-Atalanta questa sera alle 20:45.

Spazio anche al Mercato del Milan, con l’operazione Niclas Fullkrug ormai ad un passo dalla chiusura con il West Ham. I due club stanno limando gli ultimi dettagli dell'operazione, che dovrebbe concludersi sulla base di un prestito (ancora da capire se verrà inserito o meno il diritto di riscatto). L'ingaggio dovrebbe essere di circa 1,5 milioni netti per gli ultimi sei mesi di stagione. L'obiettivo del Milan è di chiudere in fretta questa operazione, riuscendo magari a far svolgere le visite mediche all'attaccante tedesco già prima dell'inizio del mercato invernale per averlo a disposizione il prima possibile.