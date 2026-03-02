Serie A, La Repubblica: "La Juve si salva a Roma. Milan ok, ora c'è il derby"
TUTTO mercato WEB
"La Juve si salva a Roma. Milan ok, ora c'è il derby": questo è uno dei titoli che si possono trovare oggi in prima pagina su La Repubblica, nello specifico in taglio alto. Domenica aperta dai rossoneri, corsari sul campo della Cremonese. Vittoria per 0-2, arrivata nel finale grazie alle reti di Pavlovic e Leao. L'Inter resta con 10 punti di vantaggio, a una settimana dalla stracittadina.
In serata, invece, folle 3-3 tra Roma e Juventus. I giallorossi si portano sul 3-1 nel corso del secondo tempo (ennesimo gol di Malen dal suo arrivo), ma poi Spalletti la risolve con i cambi e coglie un punto prezioso in chiave Champions.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"