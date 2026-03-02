Scivolone Atalanta, L'Eco di Bergamo così in apertura: "Perde in 11 contro 10"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, che ovviamente dedica una particolare attenzione alla formazione cittadina. Non a caso, il titolo è il seguente: "Scivolone Atalanta: perde in 11 contro 10". Dopo l'impresa di Champions col Dortmund, nerazzurri ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo nonostante i neroverdi giochino in 10 dal 16' per il rosso a Pinamonti.

Palladino a fine gara: "Abbiamo approcciato bene, con l'atteggiamento giusto, l'intensità giusta, con lo spirito giusto, perché nei primi 15 minuti prima della loro espulsione abbiamo avuto il pieno controllo della partita. Noi secondo me siamo stati molto lenti nel giro palla, loro ti raddoppiavano e non riuscivamo a essere cattivi in zona gol e meno imprevedibili, l'altro errore era che entravamo centralmente e sbattevamo contro un muro. Ci dispiace, è un risultato che non volevamo, ora dobbiamo azzerare questa partita e pensare alla Coppa Italia".