Napoli, a segno Lukaku. Il Mattino: "Che forza oltre gli infortuni: la giostra del gol"
Come di consueto, Il Mattino dedica un notevole spazio in prima pagina alle vicende del Napoli. Capita anche oggi, con questo titolo in taglio alto: "Napoli, che forza oltre gli infortuni: la giostra del gol". Con Lukaku, salgono a 17 i marcatori stagionali: viste le tante assenze, Conte chiede aiuto a tutti per trovare la via della rete.
Altro titolo nella prima pagina odierna, per ricordare un grande ex allenatore partenopeo: "Addio a Marchesi: la forza tranquilla che iniziò a gestire il genio Maradona". E' stato il primo allenatore in Serie A del Pibe de Oro, nella stagione 1984/85.
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
