La Roma scappa, la Juve la riprende. Leggo in prima pagina: "Finale amaro"

"Finale amaro": quello appena citato è il titolo scelto da Leggo per la prima pagina, nello specifico per parlare di Roma-Juventus. Una partita decisamente poco adatta ai deboli di cuore. I giallorossi la sbloccano con Wesley sul finire del primo tempo, poi Conceicao pareggia ad inizio ripresa. Ndicka e Malen sembrano chiudere i giochi, ma nel finale entrano tra gli altri Boga e Gatti e portano il punteggio sul 3-3.

