Tra Juve e Torino, La Stampa: "Rimonta da Champions a Roma. E la cura D'Aversa"

Due volti ben distinti della città di Torino. Da un lato i tifosi bianconeri ad esultare in maniera sfrenata per aver strappato il pari in rimonta alla Roma in pieno recupero con una rete di Gatti, dall'altro i granata a valicare la Lazio alla prima uscita da allenatore di Roberto D'Aversa, in seguito all'esonero di Marco Baroni. "Un pari da Champions", sentenzia La Stampa in taglio basso e in prima pagina riguardo l'impresa degli uomini di Spalletti all'Olimpico. "La cura D'Aversa funziona", il rifermento invece al nuovo tecnico del Toro.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa post-pareggio: "Ne sono rimaste un paio spente di luci, si è sbagliato 4/5 palloni in superiorità numerica o nel secondo tempo quando Thuram serve Yildiz troppo lunghe. La reazione viene poi da loro, perché loro con questa voglia... sono d'accordo e sono soddisfatto di ciò. Loro ci hanno creduto, questi ragazzi vengono da 120 minuti in inferiorità numerica in cui sono usciti dalla Champions. Prendo tutto: la partita in generale è stata buona con la Roma che ha fatto un gran calcio. Noi abbiamo sbagliato una marcatura, però ci portiamo a casa la reazione dei ragazzi e la buona partita".

Roberto D'Aversa, momentaneo traghettatore del Torino, ha invece dichiarato: "Quando c'è un cambio in panchina, una reazione è anche normale. Sono contento dei gol degli attaccanti, abbiamo avuto coraggio a metterli subito per dare un segnale. Quando tutti vedono che Zapata e Simeone si sacrificano, tutti danno di più. Nel finale è uscita fuori la Lazio, ma sul risultato non ci sono dubbi. Per giocare insieme, devono sacrificarsi: hanno dimostrato di poterlo fare. Non abbiamo preso gol, ho cercato di far ragionare la squadra su aspetti positivi"