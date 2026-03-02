Debutto vincente per D'Aversa, Corriere Torino: "Simeone e Zapata affondano la Lazio"

Roberto D'Aversa debutta alla grande sulla panchina granata, i biancocelesti di Sarri colano a picco per 2-0 nel segno di due centravanti per la prima volta titolari insieme in campo. "Simeone e Zapata affondano la Lazio", il titolo del Corriere Torino di oggi: vittoria pesantissima per il Toro, che sale a quota 30 in classifica agganciando il Cagliari al 13esimo posto e allontanandosi di sei lunghezze dalla zona trtrocessione.

Roberto D'Aversa ha dichiarato quanto segue nel post-vittoria: "Siamo partiti un po' contratti, ma per 70 minuti fatta un'ottima gara. Ho fatto capire ai giocatori perché sono venuto qui, di avere giocatori forti e in questo momento non stavano dimostrando il vero valore. Non si è fatto ancora nulla, però mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma merito a tutta la squadra. Hanno assimilato 2-3 concetti basilari poi".

Il Cholito Simeone invece ha aggiunto: "Cerco di fare sempre gol. La Lazio fa parte della storia della mia famiglia, per me segnare è sempre importante. L'esultanza? All'inizio di Sanremo, ho chiesto a mia moglie se ci fosse qualcuno napoletano e ho sperato vincesse. Ieri scherzando con lei ho detto che avrei festeggiato così. Non lo conosco ma mi piacerebbe conoscerlo. Zapata mi aiuta tantissimo, mi trovo bene e mi aiuta a trovare spazi da aggredire. Oggi abbiamo fatto una bella partita".