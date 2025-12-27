0-0 all'intervallo tra Udinese e Lazio: doppio squillo di Noslin e poco altro
Nessuna rete nel primo tempo della sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio. Partita non troppo viva nella prima frazione di gioco con lo squillo più importante arrivato dopo appena 7 minuti di gioco grazie a un tiro potentissimo di Noslin che ha scheggiato il palo alla sinistra di Padelli. Per il resto poche emozioni, almeno fino all'ultimo minuto di recupero quanto lo stesso attaccante ex Verona si è presentato a tu per tu con il portiere bianconero ma è stato chiuso all'ultimo istante da Kristensen, bravo a deviare in calcio d'angolo.
Tanta intensità da parte della formazione di Kosta Runjaic che non è comunque riuscita a fare la voce grossa dalle parti di Provedel. Nella ripresa servirà certamente qualcosa in più da parte delle due squadre per cercare di portare a casa l'intera posta in palio.