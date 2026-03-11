Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio

L'Atletico Madrid sta seguendo molto da vicino Mario Gila. Il difensore centrale della Lazio, 25 anni, sta disputando un'altra stagione da applausi in maglia biancoceleste e il contratto in scadenza nel 2027 permette a diversi club di riflettere su un potenziale colpo, mentre il suo valore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il club di Diego Simeone sta osservando il giocatore - secondo quanto rivelato dal quotidiano AS -, anche se sembra che il Milan sia in vantaggio sul centrale. La società rossonera lo aveva già cercato nello scorso mercato invernale, senza però riuscire a concretizzare l'acquisto, mentre al momento in lotta per assicurarsi il pezzo da novanta di proprietà della Lazio ci sarebbe anche l'Inter - come raccontato oggi da TMW - e la complicità dello stesso agente di Lautaro Martinez potrebbe aiutare.

Di certo, secondo quanto riferito dal media spagnolo, Gila non rinnoverà con la Lazio: lo spagnolo classe 2000 considera il ciclo nel club biancoceleste terminato e al momento l'ambiente che si respira non è dei migliori, con la divisione netta tra tifoseria e proprietà Lotito. Infine, arrivano conferme riguardo anche il prezzo di contrattazione per l'eventuale affare: si vocifera che il costo superi i 20 milioni di euro.